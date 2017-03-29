Иркутская область должна выйти в лидеры рейтинга турпривлекательности – А. Левченко

У Иркутской области есть все шансы подняться в рейтинге туристической привлекательности среди регионов России. Об этом 29 марта 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заявление губернатора Сергея Левченко на ХХ международной туристской выставке «Байкалтур». «В прошлом году Иркутская область переместилась с 36-го на 15-ое место в рейтинге. У нас есть огромный потенциал. Я уверен, что мы сможем войти в тройку лидеров», – сказал Сергей Левченко.

Главная тема выставки – «Великий чайный путь: новые возможности и перспективы». «Иркутская область заинтересована в реализации проекта «Великий чайный путь». У нас разработаны тематический туристический маршрут, экскурсионная программа, открыт Музей чая. Проект способствует укреплению международных связей, расширению туристского обмена, привлечению инвестиций и увеличению вклада туризма в экономику и социальную сферу», – сказал губернатор.

Свои экспозиции на выставке представили муниципалитеты Иркутской области, представители из разных городов России, а также Китая, Монголии, Кореи. «Эта выставка намного масштабнее, чем все предыдущие. Очень хорошо, что в одном месте встретились туристические и транспортные компании. Для нас это своеобразная подготовка к летнему туристическому сезону. В Иркутской области наблюдается беспрецедентный рост количества туристов, и нам нужно этому соответствовать с точки зрения инфраструктуры и логистики», – отметил Сергей Левченко.

Приветствуя участников и гостей выставки, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев отметил, что Иркутская область активно развивает туристическое направление. «У нас в стране очень много интересных мест, и одно из них – уникальный Байкал. Об этом нужно рассказывать людям. Иркутская область движется в правильном направлении. На этой выставке представлены несколько могучих туристских образов – Байкал, Сибирь и «Великий чайный путь»», – сказал Сергей Корнеев. Сейчас агентство по туризму Иркутской области прорабатывает вопрос перераспределения турпотока, чтобы привлекать туристов не только на территории, прилегающие к Байкалу.

Напомним, тема развития туризма была затронута в послании губернатора о положении дел в 2016 году и основных направлениях областной государственной политики в 2017 году. Сергей Левченко поручил правительству Иркутской области разработать Стратегию по развитию туризма региона. Губернатор особо подчеркнул, что реализация планов по развитию туризма на Байкале не должна строиться на потребительском отношении к озеру.

Фото с сайта правительства Иркутской области.