Иркутская область должна стать лучшим регионом Сибири за три года – С. Левченко

За три года Иркутская область должна стать лучшим регионом Сибири, такую задачу поставил перед своей командой и перед всеми жителями губернатор Сергей Левченко, выступая 16 марта 2017 года с ежегодным посланием Законодательному собранию. По его словам, область завершила прошлый год с хорошими экономическими показателями – по росту промышленного производства, по инвестициям, по снижению государственного долга, по темпам прироста налоговых сборов (абсолютный лидер в СФО).

Создав бюджет развития, в 2017 году власть увеличила на 16% финансирование областных программ. Губернатор пообещал закончить все долгострои, которые ждали своей очереди еще с 2000-го года, а некоторые и с 1990-х годов. Планируется завершить строительство 70 социально-значимых школ, детсадов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фельдшерско-акушерских пунктов, объектов культуры и здравоохранения. «Хочу особо подчеркнуть, что бизнес, который работает на государственных заказах, должен быть социально ответственным, а формат наших взаимоотношений с крупными подрядчиками понятен для всех. Коллеги! Если вы работаете здесь, получаете госзаказы, но не платите налоги в Иркутской области, ищите контракты в другом регионе», - сказал глава региона.

Пригрозил он уголовным преследованием мэрам, которые до 1 сентября не выполнят указ президента о сносе ветхого и аварийного жилья. И заявил, что в Иркутской области ликвидируют ещё 200 тыс. кв. м такого жилья, не попавшего в программу переселения, и дадут новое 3,5 тыс. семей. Поручил глава региона разработать план действий по поэтапному сносу панельных домов так называемой 335-й серии.

Губернатор также рассказал о разных сферах экономики – ЛПК, сельском хозяйстве, нефтехимии, о крупнейших инвестиционных проектах, затронул ЖКХ, образование, здравоохранение, культуру и спорт, туризм. По каждому направлению глава региона дал поручение правительству, призвал к сотрудничеству депутатов ЗС и Госдумы, мэров и глав администрации, активистов Общероссийского народного фронта.

Завершил выступление Сергей Левченко словами известного индийского политика Махатма Ганди «Найди цель – ресурсы найдутся».

Фото пресс-службы правительства Иркутской области.