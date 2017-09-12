Иркутская девушка лишилась 4 тыс. рублей, желая увеличить число подписчиков в Инстаграм

В Иркутском районе девушка лишилась денег, пытаясь увеличить количество подписчиков в социальных сетях. Как 12 сентября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, днём 9 сентября в дежурную часть полиции поступило сообщение от 28-летней девушки, которая рассказала, что хотела сделать свой аккаунт более популярным и увеличить количество подписчиков в соцсети «Инстаграм». Для этого она обратилась по объявлению в специальный сервер накрутки. Данная услуга оказалась платной, и незнакомцы попросили у владелицы аккаунта перевести им на счёт 4 тыс. рублей. После того как девушка выполнила перевод, объявление было удалено, а количество подписчиков не увеличилось.

Ранее жертвой аферистов стала жительница Ангарска – 42-летней ангарчанке в социальной сети «Одноклассники» пришло сообщение от её родственника с предложением купить тысячу «Ок» за небольшую денежную сумму. Не подозревая подвоха, женщина назвала данные банковской карты и вскоре у неё были списаны деньги. Предварительно установлено, что аккаунт родственника был взломан и переписку с заявительницей вели преступники.

Фото из архива "Байкал Инфо".