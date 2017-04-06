«Иркутск Валентина Распутина» покажет в автобусной экскурсии краеведческий музей

Иркутян приглашают на автобусную экскурсию «Иркутск В.Г. Распутина». Как 6 апреля 2017 года сообщила пресс-служба краеведческого музея, экскурсионный маршрут включает в себя поездку по местам города, связанных с великим писателем, посещение музея В.Г. Распутина. Мероприятие проводится по заявкам, которую можно оставить по телефону: 33-62-30 или по электронной почте: press-iokm@yandex.ru. Первая экскурсия состоится 20 апреля, её стоимость 450 рублей.

Напротив музея расположена детская библиотека имени заслуженного работника культуры РФ Марка Сергеева. С 1964 по 1979 годы он являлся руководителем Иркутской писательской организации. В эти годы вошли в литературу молодые писатели, вскоре ставшие известными стране и миру, Валентин Распутин, Альберт Гурулев, Александр Вампилов, Геннадий Машкин, Борис Лапин, Ростислав Филиппов, Леонид Красовский, Юрий Самсонов, Сергей Иоффе, Евгений Суворов, Вячеслав Шугаев, Владимир Карнаков, Станислав Китайский, Владимир Жемчужников. Открытие талан­тов состоялось на знаменитом Читинском семинаре 1965 года. Руководителем семинара был Владимир Чивилихин.

Участники экскурсии увидят дом, расположенный по адресу: бульвар Гагарина, 42, где Валентин Распутин жил с конца 1970-х годов. Прогулки по набережной и этот дом упоминаются в рассказе «Что передать вороне?». Также у экскурсантов будет возможность увидеть дом, находящийся по улице: 5-й Армии, 67, в котором писатель жил с 1980-х годов и где 15 марта 2017 года открыли мемориальную доску.

У главного корпуса Иркутского государственного университета расскажут о детстве, юности и студенческом периоде Валентина Распутина, начальном этапе творчества и становления его как писателя. В маршрут экскурсии входит здание Девичьего института Восточной Сибири (в настоящее время институт математики, экономики и информатики ИГУ), памятник Александру III, здание бывшего музея ВСОРГО (сейчас отдел истории Иркутского областного краеведческого музея), Иркутский академический драматический театр имени Н.П. Охлопкова, где идут две постановки по произведениям В.Г. Распутина: «Последний срок» и «Прощание с Матерой».

По пути к Знаменскому монастырю участники экскурсии увидят Харлампиевскую церковь, услышат историю купцов Медведниковых, в честь которых названа улица Медведниковская (ныне Халтурина). На этой улице с 1967 года жил Валентина Распутин до получения квартиры на Бульваре Гагарина. Экскурсия завершается у стен Знаменской церкви Знаменского монастыря, где у участников будет возможность почтить память великого писателя, посетив место его последнего упокоения.

Фото из группы музея в социальной сети "ВКонтакте".