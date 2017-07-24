Иркутск находится на третьем месте в России по распространению ВИЧ

Лидерами по распространению ВИЧ в России стали Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова участникам молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме», сообщил 23 июля 2017 года ТАСС.

«Вы знаете, что Кемерово у нас лидер в стране по этой инфекции? Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург - это точки, которые сегодня на нашей карте горят», - сказала она. Глава Роспотребнадзора отметила, что «у нас две эпидемии – наркомании и ВИЧ-инфекции», и они географически совпадают.

Отвечая на вопрос, нужно ли проводить анализ на наличие ВИЧ при поступлении в вуз, Анна Попова сказала, что не видит для этого оснований. «Я не вижу необходимости делать что-то обязательно и принудительно. Я считаю, что у каждого есть право на здоровье и каждый имеет право это реализовать», - сказала она.