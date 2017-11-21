Иркутск находится на 49 месте в экологическом рейтинге городов России, который представили 21 ноября 2017 года Общероссийский народный фронт и Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Как сообщает пресс-служба ОНФ, рейтинг составлен на основе данных, представленных властью крупных городов. Год назад в аналогичном рейтинге Иркутск был на 42 месте, то есть чуть ближе к лидерам.

Самыми чистыми городами России признаны Набережные Челны, Казань, Воронеж, Магас, Вологда. Более 30 городов в рейтинге получили самое низкое место – 70-ое, потому что их руководство не представило полную информацию об экологическом состоянии городов. В их число вошли, в том числе: Благовещенск, Иваново, Калининград, Красноярск, Магнитогорск, Нижний Новгород, Петрозаводск, Псков, Смоленск, Тверь, Томск и другие.

Экологический рейтинг российских городов формируется ежегодно с 2013 года. Его цель – оценить достаточность усилий муниципальных властей по обеспечению благоприятной окружающей среды и высокого качества жизни для россиян, а также подготовить предложения по улучшению экологии и среды обитания горожан, которые городские власти смогут применить на практике. Публикация рейтинга и широкое обсуждение его результатов способствуют прозрачности и подотчетности усилий в деле охраны природы органов муниципального самоуправления городов России.

Структура документа сформирована из семи ключевых категорий: воздушная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами, биотическая среда (растительный и животный мир), управление воздействием на окружающую среду. В этом году методика рейтинга была доработана с учётом положения экспертов Общероссийского народного фронта. Главными критериями стали результаты работы городских властей по охране окружающей среды. В конечную версию рейтинга были экстраполированы критерии, подготовленные экспертами ОНФ. По словам сопредседателя центрального штаба Общероссийского народного фронта, вице-спикера Госдумы РФ Ольги Тимофеевой, результаты проекта ОНФ «Генеральная уборка» и текущий статус «зелёных щитов» вокруг городов оказали серьезное влияние на итоговые результаты рейтинга.

«Впервые экологический рейтинг городов готовят вместе на равных партнёрских условиях профильное министерство и эксперты общественники. Мы хотели, чтобы наш рейтинг был максимально объективным, и в него вошла не только статическая информация, но и реальные действия городских властей по решению актуальных экологических проблем. Так, на наш взгляд, данные по ресурсу ОНФ «Интерактивная карта свалок» и по созданию «зеленых щитов» является прекрасным способом оценить работу городских властей не только по эффективности управления, но и по оперативному реагированию на жалобы граждан на экологические проблемы», - отметила Тимофеева.

По словам главы Минприроды России Сергея Донского, в 2017 году в рейтинге приняло участие рекордное число городов с населением свыше 100 тыс. человек (103 города), что свидетельствует о повышении внимания россиян к вопросам охраны окружающей среды и сформировавшемся социальном запросе на эффективную работу в этой сфере муниципальных властей.

«То, что Иркутск в экологическом рейтинге российских городов находится на 49-й строчке, еще раз подтверждает актуальность и необходимость создания «зеленого щита» вокруг областного центра. И важно, что эта тема вошла в состав общественных предложений регионального отделения ОНФ, которые мы передали губернатору области на конференции в конце минувшей недели», - отметил координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергей Апанович.