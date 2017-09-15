Иркутск находится на 18 месте из 30-ти в рейтинге самых образованных городов России

Иркутск находится на 18 месте в рейтинге самых образованных городов России, который составлен по результатам федерального социологического опрос, проведённого агентством ZOOM MARKET в сентябре 2017 года. Как сообщают 15 сентября составители рейтинга, наибольшее количество жителей России с законченным высшим образованием проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Самаре.

По данным опроса в России больше всего выпускников экономических, юридических, технических, гуманитарных, медицинских и военных вузов. Более 43% респондентов указали, что в ближайшие пять лет рассматривают возможность получения ученой степени или дополнительного высшего образования.

В качестве ответа на вопрос, адресованного только респондентам с высшим образованием, о том, что даёт получение высшего образования, 38% опрошенных указали «уверенность в завтрашнем дне», 26% - «получение профессии», 21% - «развитие и получение новых знаний», а 25% считают, что высшее образование не даёт никаких плюсов и является пустой тратой времени.

Опрос проводился в 30 городах по случайной выборке по методу личных интервью. В опросе проняло участие 9000 респондентов в возрасте от 24 до 57 лет.