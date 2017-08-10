Иркутск готов к отопительному сезону почти на 70%

Около 70% объектов теплоснабжения Иркутска готовы к отопительному сезону. Об этом 10 августа 2017 года сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на председателя комитета городского обустройства Елену Фёдорову. По ее словам, подготовка к началу отопительного сезона идет по графику. На сегодняшний день тепловые сети готовы к приему тепла на 70%, тепловые насосные станции – на 60%, центральные тепловые пункты – на 65%. Кроме этого, продолжается работа по подготовке водопроводов и систем канализации. Водопроводные сети готовы на 98%, канализационные насосные станции и сети – на 100%. Также ведется работа по подготовке котельных, сформирован запас топлива: угля – 74%, мазута – 82%.

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников поручил главам округов обратить особое внимание на подготовку к началу отопительного сезона социальных и жилых объектов. В рамках подготовки к отопительному сезону обеспечивается тепловой контур зданий, производится замена внутридомовых инженерных систем, ремонт и утепление подъездных дверей, чердаков, межпанельных швов. «Также необходимо усилить работу с управляющими компаниями, держать на контроле подготовку тепловых узлов жилого сектора», – подчеркнул Дмитрий Бердников.

Фото с сайта администрации Иркутска.