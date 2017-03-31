Ипотечный кредитный портфель Иркутского Россельхозбанка составляет 2,5 млрд рублей

По состоянию на 29 марта 2017 года объем ипотечного кредитного портфеля Иркутского Россельхозбанка достиг 2,5 млрд рублей. Его доля в общем объеме кредитного портфеля физических лиц составляет 42%. Как сообщает пресс-служба банка, за аналогичный период прошлого года ипотечный кредитный портфель увеличился на 21%, что в абсолютном выражении составило 424 млн рублей.

За первый квартал 2017 года Иркутским региональным филиалом банка выдано 83 кредита на приобретение жилья на общую сумму 133 млн. рублей, Наибольшим спросом пользуются такие ипотечные программы как ипотека на готовое жилье, ипотечный кредит на участие в долевом строительстве, нецелевой ипотечный кредит, ипотека под залог имеющегося жилья.

«В настоящее время процентная ставка по ипотечным программам значительно снижена, что делает их еще более доступными и выгодными для потенциальных заемщиков», - отметил директор Иркутского регионального филиала банка Александр Берковиц .

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.