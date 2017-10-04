И.о. руководителя Островного лесничества на Байкале подозревают в мошенничестве

Исполняющую обязанности руководителя Островного лесничества, которое находится на территории Прибайкальского национального парка, подозревают в мошенничестве. Как 4 октября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, полицейские предполагают, что руководитель при оформлении платных разрешений на посещение нацпарка указывала в документах меньшее количество посетителей, а также полученные от них суммы. Таким образом, она совершила хищение денег. Причастные к противоправным действиям устанавливаются.

Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», мошенничество было обнаружено во время внутренней проверки, которая прошла 25 августа. Сотрудники центрального офиса учреждения уведомили о нарушениях правоохранительные органы. Накануне в Островном лесничестве прошли оперативно-следственные мероприятия, чтобы проверить документы, касающихся оформления разрешений на посещение нацпарка. Все необходимые материалы изъяты для детального рассмотрения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Подозреваемая находится на подписке о невыезде. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Выдача разрешений на посещение заповедных территорий в лесничестве будет возобновлена с 10:00 5 октября. Разрешение на посещение Прибайкальского национального парка можно получить в центральном офисе в Иркутске по адресу: ул. Байкальская, 291Б, а также в других лесничествах «Заповедного Прибайкалья». По вопросам выдачи разрешений на посещение Прибайкальского национального парка обращаться по телефону: 8 (902) 178-18-16.

Фото с сайта ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".