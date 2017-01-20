Инвестиционные цели и пути их достижения до 1 марта должна наметить Иркутская область

Инвестиционные цели должна наметить до 1 марта 2917 года Иркутская область. Как 20 января 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, первое в этом году заседание проектного офиса по внедрению в регионе лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата состоялось под руководством министра экономического развития Иркутской области Антона Логашова.

Как рассказал Антон Логашов, в прошлом году было проведено шесть заседаний проектного офиса, на одном из которых заключено соглашение с Агентством стратегических инициатив (АСИ). Создано пять рабочих групп, составлен и утвержден план действий. По итогам мониторинга за декабрь, завершенность выполнения мероприятий составляет 78%, своевременность выполнения– 99%, общее количество исполненных мероприятий – 151 из 195.

«Несмотря на положительную тенденцию, есть невыполненные пункты. На ближайшую перспективу перед нами стоят более глобальные задачи. Это внедрение девяти целевых моделей – приоритетных направлений в сфере улучшения инвестиционного климата, закрепленных в поручении президента РФ, и новый формат работы проектного офиса», – подчеркнул Антон Логашов.

Чтобы оптимизировать ключевые условия ведения бизнеса в регионе, сократить разрывы по количеству и продолжительности одних и тех же процедур между субъектами России Агентство стратегических инициатив предлагает внедрить новые целевые модели в рамках проектного управления. Целевые модели разработаны на федеральном уровне рабочими группами из представителей профильных министерств, ведомств, деловых объединений, экспертного и предпринимательского сообщества. При этом целевые модели сформированы на основе лучших региональных практик, то есть в них заложены реальные примеры, которые работают на конкретных территориях.

«Другими словами, это определенные комплексы факторов, и по каждому фактору определено целевое значение, к которому нужно стремиться, а также показатели, с помощью которых можно оценить процесс движения к поставленной цели», – отметил заместитель министра экономического развития Иркутской области Максим Булдаков.

В соответствии с поручением президента РФ до 1 марта 2017 года и после получения соответствующих методических рекомендаций со стороны АСИ будет разработан план действий по внедрению целевых моделей на территории Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области.