Инвестиции в обновление вокзалов на ВСЖД в 2017 году составят 350 млн рублей

На реконструкцию, строительство, капитальный и текущий ремонты вокзалов, пассажирских зданий и платформ на Восточно-Сибирской железной дороге в 2017 году направлено 350 млн рублей. Как сообщает 11 июля 2017 года пресс-служба ВСЖД, Восточно-Сибирская региональная дирекция железнодорожных вокзалов в этом году планирует начать реконструкцию вокзалов на станциях Иркутск-Пассажирский, Улан-Удэ и Ангарск, а также капитальный ремонт комнат отдыха в вокзальном комплексе Слюдянки, открыть комнаты отдыха экономкласса на вокзалах станций Тулун, Падунские пороги, Иркутск-Сортировочный.

В 2017 году будет выполнен I этап реконструкции вокзала Иркутск-Пассажирский, в рамках которого запланировано переустройство пассажирских платформ и адаптация пешеходного тоннеля для безбарьерного использования маломобильными пассажирами. Завершить реконструкцию вокзала Иркутск-Пассажирский планируется в 2020 году.

В рамках реконструкции в здании вокзала Улан-Удэ будет проведена перепланировка помещений для более удобного и оперативного обслуживания пассажиров, появится зал повышенной комфортности с библиотекой, комната длительного отдыха и детская игровая. Обновленный вокзальный комплекс будет полностью адаптирован для маломобильных групп населения, для чего предусмотрен монтаж новых лифтов, позволяющих инвалидам самостоятельно добираться до любой платформы вокзала. Вся логистика пассажира от привокзальной площади до посадки в поезд будет соответствовать требованиям безбарьерной среды.

Фото из архива "Байкал Инфо".