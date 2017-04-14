Интеллектуальные системы наблюдения за дорогами Иркутской области предлагает Ростелеком

Внедрить информационные системы, которые помогли бы повысить безопасности на автомобильных дорогах Иркутской области предложил Ростелеком на выставке «Транспорт и дороги Сибири в современных экономических условиях: вызовы, проблемы», проходившей с 11 по 14 апреля 2017 года, сообщает пресс-служба компании. В основу проекта положено создание комплексных систем, включающих в себя фото и видеофиксацию нарушений ПДД, в том числе скоростного режима.

Кроме того, компания предлагает следить за соблюдением правил проезда перекрестков, выездами за стоп-линию, проездами на запрещающий сигнал светофора, движением по встречному направлению, пропуском пешеходов на переходах. Ростелеком предлагает интеллектуальные системы видеонаблюдения и видеофиксации; контроля передвижения транспортных средств; адаптивного управления пешеходными переходами; автоматического весогабаритного контроля. Это позволит автоматизировать решение вопросов обеспечения мониторинга, профилактики и предотвращения нарушений, повысить уровень безопасности на автодорогах Иркутской области.

На отечественном рынке системной интеграции Ростелеком обладает наибольшим опытом создания информационных систем, помогающих в сжатые сроки улучшать важнейшие показатели: минимизировать аварийность, повышать экономическую эффективность содержания дорожной инфраструктуры. При реализации и внедрении подобных систем Ростелеком готов выполнить полный комплекс работ по созданию проектной документации, установке и сопровождению стационарных систем фиксации нарушений ПДД, внедрению региональных автоматизированных систем весогабаритного контроля грузового автомобильного транспорта и контроля движения транспортных средств.

Принимая во внимание важность задач контроля перевозок тяжеловесных и крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам, повышения безопасности дорожного движения, а также необходимости увеличения срока службы дорожной инфраструктуры, Ростелеком готов выполнить работы по созданию и содержанию региональной автоматической системы весогабаритного контроля.

«Внедрение подобных систем в Иркутской области является чрезвычайно значимым и в значительной степени решает важнейшие вопросы, а именно: социальные, экономические, антикриминальные и антитеррористические, – отметил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Заушицин. – Планируемый результат от внедрения вышеупомянутых систем - это снижение аварийности на дорогах регионального и федерального значения, модернизация серверного оборудования и программного обеспечения в Иркутской области, поступление дополнительных средств в бюджет области».