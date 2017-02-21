Институт легких материалов и технологий создают НИТУ «МИСиС» и РУСАЛ

Институт легких материалов и технологий создаст в структуре НИТУ «МИСиС» РУСАЛ. Как 20 февраля 2017 года сообщила пресс-служба компании, этот институт станет первой в России площадкой для выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по развитию современных технологий, которые совместно проводят НИТУ «МИСиС», РУСАЛ и члены Алюминиевой ассоциации.

Основные направления деятельности института будут сфокусированы на создании новых материалов для высокотехнологичных отраслей (авиастроение, кораблестроение, автомобильная промышленность), разработке аддитивных технологий и металломатричных алюминиевых композитов, а также источников тока на основе алюминия (алюминий-ионные аккумуляторы).

«Ключевым направлением стратегического развития НИТУ «МИСиС» является укрепление взаимовыгодного сотрудничества с бизнес-сообществом. Объединенная компания РУСАЛ является давним партнером нашего университета, совместно с которым только за последние два года выполнены проекты на сумму около 850 млн рублей. Создание совместного института – это следующий шаг в углублении партнерских связей. Объединение усилий университета как лидера в научных исследованиях по материаловедению и металлургии и индустриального партнера позволит существенно нарастить компетенции в области создания новых материалов и технологий на российском рынке, а также ускорит коммерциализацию разработок», – отметила ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова.

В состав института легких материалов и технологий войдут исследовательские департаменты, научно-конструкторские участки, испытательный и сертификационный центры. Оснащение лабораторий института будет проводиться за счет собственных средств РУСАЛа и НИТУ «МИСиС». Кроме того, изучаются возможности по привлечению государственного софинансирования.

«Благодаря совместной научной деятельности РУСАЛа и НИТУ «МИСиС» будут значительно расширены компетенции в области создания новых материалов и технологий, необходимые для увеличения доли производимой продукции с добавленной стоимостью в структуре экономики РФ», – подчеркнул технический директор РУСАЛа Виктор Манн.

На сегодняшний день РУСАЛ проводит научно-исследовательские работы на базе собственного Инженерно-технического центра (ИТЦ) в Красноярске, а также Всероссийского алюминиево-магниевого института (ВАМИ) в Санкт-Петербурге и СибВАМИ в Иркутске. РУСАЛ, помимо НИТУ «МИСиС», также сотрудничает с другими ведущими российскими вузами: МГУ, СФУ и ИрГТУ.