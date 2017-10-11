Институт Конфуция ИГУ назвали окном в Китай

За десять лет в институте Конфуция ИГУ полноценное образование получили более 2 тыс. студентов, более 3 тыс. человек успешно сдали тесты HSK (международный тест на знание китайского языка). А в целом в институте учились более 30 тыс. человек, которые посещали языковые образовательные курсы, участвовали в программах обменов. Директор института Светлана Байрамова стала одной из 15 лучших директоров институтов Конфуция в мире, а всего их более 500. Об этом заявил ректор ИГУ Александр Аргучинцев на международном научно-практическом форуме «Интернационализация – главный вектор современного мирового развития», сообщает 11 октября 2017 года пресс-служба вуза.

Сеть институтов Конфуция – это образовательный проект мирового масштаба. В настоящее время он охватывает 140 стран мира, в России открыто 17 институтов. Благодаря совместным усилиям и сплоченности российской и китайской сторон за годы работы институт Конфуция ИГУ превратился в одну из важнейших платформ для сотрудничества, отметил заместитель директора штаб-квартиры институтов Конфуция г-н Чжао Гочэн.

Представитель ректората Ляонинского университета г-н Чжоу Хаобо рассказал: «Сотрудничество Ляонинского и Иркутского университетов началось с 1990-х годов, за это время мы установили тесные дружественные отношения в области научно-исследовательских академических обменов, обучения студентов. А в 2007 году совместно создали институт Конфуция ИГУ. За десять лет институт добился хороших результатов, он играет важную роль в сотрудничестве двух вузов. Дружеские обмены между Китаем и Россией вступили в золотой период, что приносит новые возможности всестороннего, многопрофильного и укрепленного сотрудничества в будущем».

Институт можно без преувеличения назвать одним из важнейших инструментов российско-китайского сотрудничества. «Институт подготовил много студентов, знающих китайский язык, в том числе победителей конкурса «Китайский язык – это мост». Институт уже стал важной площадкой для изучения китайского языка, познания китайской культуры и укрепления дружбы между нашими народами и государствами. Здесь также проводятся важные научные исследования, с которыми нам ещё предстоит познакомиться», – сказал генеральный консул генконсульства КНР в Иркутске г-н Цао Юньлун.

Руководитель представительства Министерства иностранных дел РФ в Иркутске Людмила Курбатова подчеркнула позитивную динамику в развитии межрегиональных связей, также отметив, что Китай сегодня – один из ведущих международных и внешнеэкономических партнеров Иркутской области.

На пленарном заседании были представлены доклады на китайском и русском языках. Далее прошёл концерт «Палитра дружбы» с участием российских и китайских студентов и школьников. Участников форума ждёт международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы интернационализация образования в России и Китае», научно-практический семинар «Городское развитие сквозь призму диалога культур: Россия и Китай», круглый стол «Интернационализация бизнеса: Россия и Китай» и тренинг по методике преподавания китайского языка.