Инспектора ДПС в Иркутске осудили за получение взятки

В Иркутске осудили инспектора дорожно-патрульной службы, признанного виновным в получении взятки в 20 тыс. рублей. Как сообщает 26 января 2017 года пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в августе 2016 года в районе сквера Кирова в Иркутске сотрудники ДПС за проезд по полосе для маршрутных транспортных средств остановили автомобиль «Тойота-Камри», которым управлял житель Усть-Илимска. Проверив документы на машину с помощью специального оборудования, инспектор установил отсутствие сведений о её регистрации, о чём сообщил владельцу. По мобильному телефону полицейский связался с дежурной частью, где машину проверили по автоматизированному учету «ФИС-М» и сообщили инспектору, что автомобиль состоит на учёте, документы на него подлинные. Однако инспектор сказал автолюбителю, что машина по автоматизированным учётам не значится, соответственно может находиться в розыске или является незарегистрированной.

Кроме того, инспектор ДПС, осмотрев свидетельство о регистрации транспортного средства и паспорт транспортного средства, высказал сомнения относительно подлинности указанных документов и пояснил, что эти обстоятельства являются основанием для доставления гражданина и его автомашины в ближайший отдел полиции.

Далее инспектор ДПС пояснил собственнику автомашины, что может не изымать её и не составлять в отношении него протокол об административном правонарушении, дополнив, что цена решения этого вопроса будет ему стоить 30 тыс. рублей. Собственник автомашины, не имея при себе необходимой суммы, передал инспектору ДПС 20 тыс. рублей, после чего последний вернул документы и, не составив протокола об административном правонарушении, отпустил усть-илимца.

Через какое-то время собственник машины обратился в ГИБДД МУ МВД России «Иркутское», где установил, что его машина зарегистрирована в установленном законом порядке, подлинность документов на нее не вызывает сомнений. После этого мужчина обратился по телефону доверия в ГУ МВД России по Иркутской области. По сведениям владельца машины, инспектор ДПС, получивший взятку, был задержан в тот же день сотрудниками службы безопасности ГУ МВД России по Иркутской области. Полученные им деньги на момент задержания находились при инспекторе ДПС, они были изъяты.

Кировский районный суд Иркутска назначил обвиняемому наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. Кроме того, суд назначил дополнительные виды наказания, которые подлежат реальному исполнению - штраф в размере пятикратной суммы взятки (100 тыс. рублей) и лишение права занимать определенные должности в государственных органах власти органах местного самоуправления сроком на 7 лет 6 месяцев. В течение испытательного срока осуждённый обязан встать на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

Фото с сайта Иркутского областного суда.