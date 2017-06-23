Иностранный лесоруб попытался дать взятку сотруднику полиции Тайшета

В Тайшете задержали иностранца, который пытался дать взятку сотруднику полиции. Как 23 июня 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, сотрудники правоохранительных органов провели рейд по пунктам приёма, переработки и отгрузки древесины, где задержали двоих иностранцев, которые нарушили правила учета древесины.

В какой-то момент выяснилось, что они нарушили миграционное законодательство Российской Федерации. Находясь в служебном кабинете, 46-летний иностранный нарушитель за укрытие этого факта попытался передать оперуполномоченному подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции 20 тысяч рублей, положив деньги в шкаф.

О случившемся оперативник немедленно доложил своему руководству, после чего следователи СУ СКР по Иркутской области зафиксировали факт совершения коррупционного деяния и возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК России «Дача взятки должностному лица за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)». Совершение подобного преступления влечет наказание в виде лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.

Фото из архива "Байкал Инфо".