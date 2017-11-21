Иномарка сбила 11-летнюю девочку в Ангарске

В Ангарске 21 ноября 2017 года около 8.00 женщина-водитель на автомобиле «Тойота-Функарго» совершила наезд на 11-летнюю девочку, которая по пешеходному переходу переходила проезжую часть на ул. Декабристов. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, ребёнок был госпитализирован в травматологическое отделение.

Это уже третий случай за последние 10 дней, когда в Ангарске водители машин сбивают детей в районе пешеходных переходов. В предыдущих двух случаях пострадавшие также получили серьезные травмы. Как отмечают сотрудники ГИБДД, причиной совершения дорожно-транспортных происшествий стало грубое нарушение правил дорожного движения водителями. В связи с ростом аварийности на улицах и дорогах Ангарского городского округа Госавтоинспекция переведена на усиленный вариант несения службы.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.