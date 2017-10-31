Иномарка и маршрутка «Падун – Братск» столкнулись в Иркутской области

Источник: Байкал Инфо
31/10/2017 - 16:20

Дорожная авария с участием легкового автомобиля Toyota Vista и микроавтобуса Fiat Ducato, который следовал по маршруту «Падун – Братск», произошла на 231 км трассы «Вилюй» около 14.00 31 октября 2017 года. Как сообщает  пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, предварительно установлено, что пока по неустановленным причинам Toyota Vista пересекла разделительный газон и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с микроавтобусом. По предварительной информации оперативников, в салоне Fiat Ducato находились 12 пассажиров. Сведения о пострадавших уточняются, речь может идти как минимум о четырех пассажирах, медицинская помощь также потребовалась водителям.

Пострадавших в медучреждения Братска доставили попутные машины и машины скорой медицинской помощи. На месте ДТП сотрудники полиции выясняют его причины и условия. Известно, что у Toyota Vista была зимняя шипованная резина.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.

Метки: Происшествия, ГУ МВД России по Иркутской области, Иркутская область, ДТП
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