Инновационный вагон-хоппер из алюминия прошел сертификацию в России

Инновационный вагона-хоппера из алюминиевых сплавов прошел сертификацию в России. Об этом 2 февраля 2017 года сообщила пресс-службы РУСАЛа. Проект вагона (модель 19-1244) разработан РУСАЛом совместно с вагоностроительными компаниями «РМ Рейл» и «Арконик СМЗ» и предназначен для перевозки более 50 видов сыпучих грузов. Право на его серийный выпуск «РМ Рейл» получил в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза.

Алюминиевый вагон-хоппер обладает целым набором уникальных характеристик по сравнению с аналогами: коррозийная стойкость, более высокая грузоподъемность (превышает аналоги на 3-9 тонн и составляет 79 тонн), срок его службы составляет 32 года, что больше аналогов на шесть лет. Благодаря балансу между этими характеристиками экономия на перевозку одной тонны груза в среднем составляет до 10%. Согласно подсчетам РУСАЛа, для конструкции одного вагона-хоппера потребуется 5,7 тонны алюминия.

Следующим этапом для начала эксплуатации хопперов станет производство опытной партии на заводе АО «Рузхиммаш» (входит в «РМ Рейл»). После этого грузовые операторы проведут подконтрольную эксплуатацию алюминиевых вагонов.

«Алюминиевый хоппер – уникальный вид вагона для российских железных дорог с целым рядом преимуществ, которые будут высоко оценены грузоперевозчиками. РУСАЛ не останавливается на достигнутом и совместно с партнерами работает над созданием вагона-цистерны и полувагона из алюминиевых сплавов. В настоящий момент ведется расчет экономических моделей проектов с разработкой концепций выхода на рынок», – отметил директор РУСАЛа по сбыту на рынках России и стран СНГ Роман Андрюшин.

«Уже на стадии опытных разработок потребители проявили интерес к новой модели, в первую очередь за счет улучшенных технических характеристик хоппера, которые делают его использование долгосрочным и выгодным. Теперь в планах передать 70 вагонов в опытную эксплуатацию нашим партнерам и продолжить разработку других видов подвижного состава из алюминиевых сплавов», – отметил генеральный директор «РМ Рейл» Павел Овчинников.

Фото пресс-службы РУСАЛа.