Импульс развития и новых партнеров получило сельское хозяйство Приангарья на выставке в Москве

Иркутская область впервые за последние пять лет приняла участие в российской агропромышленной выставке «Золотая осень», который прошла в начале октября в Москве. Как 9 октября 2017 года сообщила пресс-служба Законодательного собрания региона со ссылкой на председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Кузьму Алдарова, Иркутскую область представляли крупные агропромышленные холдинги – СХ ПАО «Белореченское», СХПК «Усольский свинокомплекс», ГП «Янта», ООО «Саянский бройлер», а также несколько производителей, специализирующихся на переработке дикоросов, в том числе лечебных трав и кедровых орехов, рыбной продукции, производстве молочно-кислой продукции и другом.

Основные тенденции развития сельского хозяйства на выставке обозначили председатель правительства России Дмитрий Медведев и министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. В частности было отмечено, что в этом году ожидается большой урожай зерновых, но открытыми остаются вопросы реализации продукции. Как заметил Кузьма Алдаров, помимо наращивания экспортного потенциала, сегодня важно обеспечить население свежей продукцией местного производства. По его мнению, Иркутская область в этом плане привлекательна, в том числе и для выхода на международный уровень. Также участники выставки говорили о том, что большое внимание должно уделяться порционности упаковки пищевых продуктов. По словам депутата, это новая тенденция на рынке, основанная на том, что люди не хотят покупать больше того, чем им действительно нужно в настоящий момент.

«Товары наших сельхозпроизводителей были широко представлены и вызвали большой интерес, многие производители были отмечены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, – рассказал Кузьма Алдаров. – Выставка не дает сиюминутный результат, однако производители получили дополнительный импульс и вдохновение для развития, выставка стала площадкой для проведения переговоров между региональным министерством сельского хозяйства и партнерами – китайскими компаниями, представителями других регионов. Также было подписано соглашение с национальной ассоциацией страховщиков, что для нас имеет большое значение, так как сегодня в Иркутской области нет страховых компаний, работающих с сельхозтоваропроиводителями. Сегодня мы понимаем наш большой потенциал, понимаем, что делаем важное и нужное дело».

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области.