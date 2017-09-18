Именные деревья высадили семьи Иркутска на бульваре Гагарина

В Иркутске высадили 76 саженцев дуба, ели, лиственницы, тополя и липы на бульваре Гагарина на участке от ул. Гашека до Глазковского моста в рамках акции «Моё дерево в моем городе». Как сообщает 16 сентября 2017 года пресс-служба городской администрации, рядом с каждым деревом установлены именные таблички с фамилиями семей, участвовавших в мероприятии.

Акция прошла по инициативе проектного бюро «Архитектурные решения» при участии экологических отрядов мэра, при поддержке комитета по управлению Правобережным округом. Организаторы планируют сделать акцию традиционной и уже собирают заявки на участие в ее проведении весной следующего года.

Участников акции поблагодарил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он напомнил, что ещё в рамках подготовки празднования 355-летия города в нём были благоустроены 42 пространства. В 2017 году работы за счет участия в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» сделан акцент на реализацию крупных проектов. «На прошлой неделе был открыт сквер у собора Богоявления, начато восстановление Иерусалимской лестницы. Всего будет реализовано 13 общественных пространств. Участок бульвара Гагарина с выходом на остров Юность также благоустроим до конца ноября», - отметил глава города.