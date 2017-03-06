Именем почётного гражданина Ангарска Юрия Авдеева назовут улицу по инициативе Виктора Шопена

Ходатайство об увековечении памяти заслуженного строителя РФ, почётного гражданина Ангарска Юрия Авдеева и присвоении его имени одной из городских улиц поступило в думу Ангарского городского округа от депутата Законодательного собрания Иркутской области Виктора Шопена. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба АГО.

«Трудовая биография Юрия Ивановича Авдеева тесно связана с Ангарском. Он приехал в город молодым специалистом в 1957 году, после окончания Уральского политехнического института. Всего в жизни добивался сам благодаря трудолюбию, глубоким знаниям и твердому характеру. За годы работы прошёл путь от прораба до гендиректора СПАО «Ангарское управление строительства». Возглавлял предприятие в течение 10 лет: с 1983 по 1993 годы. В это время активно шло строительство промышленных объектов на АНХК и АЭХК, а также жилья, социальных и культурных объектов», – сообщает пресс-служба.

Для технической разработки вопроса и подготовки документов создана инициативная группа, в которую вошел председатель думы АГО Александр Городской и депутат Михаил Дресвянский. В марте инициатива будет рассмотрена на заседании думы.