ИГУ заключило сотрудничество с бизнес-школой Национального университета Монголии

Соглашение о сотрудничестве между бизнес-школой Национального университета Монголии и Институтом математики, экономики и информатики (ИМЭИ) ИГУ подписали директора учебных заведений Михаил Фалалеев и Ц. Болормаа. Как 13 января 2017 года сообщила пресс-служба иркутского вуза, подписание прошло в рамках визита профессора Михаила Фалалеева в Национальный университет Монголии (НУМ) в декабре 2016 года.

«Монгольскую сторону интересуют научные контакты по тематике исследований в области оптимизационных задач с приложениями к проблемам математической экономики. Принято решение об обмене исследовательскими визитами и поездками лекторов с интенсивными курсами лекций по предварительно согласованной тематике», – сказал Михаил Фалалеев.

В соответствии с заключенным договором уже с 23 по 30 января 2017 года в ИГУ будут находиться с исследовательским визитом аспиранты и профессора бизнес-школы НУМ. Аспиранты и их руководители будут работать по тематике своих научных исследований в Научной библиотеке им. В.Г. Распутина ИГУ. Также запланированы семинары с сотрудниками кафедры математической экономики ИМЭИ.

Это уже второй договор, который заключили ИМЭИ ИГУ и Национальный университет Монголии (НУМ). Ранее в 2014 году аналогичный договор был заключен с Институтом математики НУМ. Подтверждая партнерские отношения, в ИМЭИ ИГУ с лекциями неоднократно выступал профессор монгольского университета, почетный профессор ИГУ Р. Энхбат, в прошлом студент и аспирант Иркутского госуниверситета. В свою очередь в рамках декабрьского визита на специализированном семинаре Института математики НУМ профессор Михаил Фалалеев выступил с лекцией на тему: «Теория фундаментальных оператор-функций вырожденных интегро-дифференциальных операторов в банаховых пространствах».

Также кроме подписания договора прошла встреча Михаила Фалалеева с директором Института математики НУМ доктором У. Отгонбаяром, на которой стороны высказали заинтересованность в дальнейших контактах и обменах между институтами.

Фото из архива "Байкал Инфо".