ИГУ вошёл в рейтинг ведущих университетов мира Round University Ranking

Иркутский государственный университет стал единственным вузом Иркутской области, вошедшим в рейтинг ведущих университетов мира Round University Ranking. Как сообщает 7 апреля 2017 года пресс-служба вуза, в ранжированном списке ИГУ находится на 635 месте, при этом среди российских вузов он занимает 26 место.

Первые три места рейтинга заняли соответственно Гарвардский университет, Калифорнийский технологический институт, Чикагский университет. Ни один из российских университетов не вошел в первую сотню рейтинга (всего 67 российских вузов). На 145 строчке разместился МГУ им. М.В. Ломоносова, на 231 месте находится национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», на 256 месте - Томский государственный университет.

В шестой и седьмой сотне рейтинга (после ИГУ) разместились несколько федеральных университетов (Южный, Уральский, Сибирский, Северный (Арктический), Дальневосточный) и национальных исследовательских университетов России, а также некоторые вузы из программы 5-100 (государственная программа поддержки крупнейших российских вузов).

В рейтинг Round University Ranking может попасть любой университет мира. Все исходные данные рейтинга доступны через информационно-аналитическую систему InCites (международная база данных). Любой вуз-участник рейтинга, используя методологию RUR, может воспроизвести результаты рейтинга и убедиться, что находится именно на той позиции, на которой обозначен в рейтинге.

Каждый университет в рейтинге подвергается всестороннему анализу и оценивается по 20 индикаторам (для сравнения в рейтингах ARWU, QS – 6 индикаторов, US News – 12, THE – 13) и 4 направлениям деятельности: преподавание (ИГУ – 464 место, среди российских вузов – 32), исследования (643, среди российских вузов – 12), интернационализация (721, среди российских вузов – 47) и финансовая устойчивость (739, среди российских вузов – 48). В качестве исходных данных используется база данных Institutional Profiles от Thomson Reuters – это один из наиболее авторитетных в мире источников информации по высшим учебным заведениям.

Рейтинг отличается сбалансированной методологией – снижены весовые коэффициенты по сравнению с другими рейтингами: по 8% для 10 индикаторов областей измерения «Преподавание» и «Исследования» (по 40% на каждую группу индикаторов) и по 2% для 10 метрик «Интернационализации» и «Финансовой устойчивости». Каждый вуз в системе рейтингов RUR получает свой уникальный балл с точностью до 3-х знаков после запятой и позицию. В результате этого исключена группировка вузов по нескольким десяткам, что присуще ряду иных рейтингов. Почти полностью исключено повторение рангов и баллов вуза. Еще одной особенностью рейтинга является информативность, представлена детальная информация по всем вузам, которая включает ранг/балл по каждому из 20 индикаторов и также отдельно по четырем областям измерения.

Справка. Рейтинговое агентство RUR (российское рейтинговое агентство) существует с 2013 года. Агентство издает систему рейтингов университетов Round University Ranking и является официальным представителем британского международного рейтинга Times Higher Education на территории России и стран СНГ.

Фото с сайта ИГУ.