ИГУ вновь вошел в рейтинг лучших университетов Европы и Центральной Азии

Иркутский государственный университет вновь вошел в топ 200 рейтинга университетов «Развивающаяся Европа и Центральная Азия», представленный британской компанией QS (Quacquarelli Symonds). Как сообщает 17 октября 2017 года пресс-служба вуза, в новом рейтинге QS ИГУ разместился на 151-160 месте, став в этом списке единственным высшим учебным заведением Приангарья. Среди 74 российских вузов ИГУ занял 41 место.

В рейтинге лучшие учебные заведения определены на основе девяти критериев: академическая репутация (вычисляется на основе международного опроса академиков); репутация среди работодателей (вычисляется на основе международного опроса работодателей); соотношение профессорско-преподавательского состава и студентов (данные университетов и открытых источников); доля иностранного профессорско-преподавательского состава (данные университетов и открытых источников); доля иностранных студентов (данные университетов и открытых источников); публикационная активность ППС (количество опубликованных статей, приходящихся на одного преподавателя, рассчитанное на основе данных Scopus/Elsevier); научное цитирование публикаций (количество цитат на одну статью, рассчитанное на основе данных Scopus/Elsevier); доля сотрудников с ученой степенью (данные университетов и открытых источников); эффективность интернет-ресурсов (данные рейтинга Webometrics).