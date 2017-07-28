ИГУ улучшил позицию в международном рейтинге SIR

Иркутский государственный университет в очередной раз вошёл в международный рейтинг научных организаций SCImago Institutions Rankings (SIR), являющийся наиболее полным международным рейтингом научно-исследовательских организаций. Ранг университета за пять лет улучшился с 802 до 672. Об этом 28 июля 2017 года сообщает пресс-служба вуза.

Оценка вузов и научно-исследовательских институтов базируется на трёх показателях: первый – выполнение научно-исследовательских работ (показатели публикационной активности, цитируемости публикаций и другие). Второй индикатор – инновационная деятельность вуза, источником информации в данном случае служит база данных PASTAT (Европейский патентный офис). Третий показатель основан на оценке социального воздействия – привлекательности в web-пространстве и выражается в количестве внешних ссылок на домен организации в Google и Ahrefs.

В рейтинг 2017 года вошло более 5 тыс. высших учебный заведений и научно-исследовательских институтов со всего мира, из них 161 представляет Россию. В рейтинге мировых вузов ИГУ занимает 2764 место из 2966 (в прошлом году 2758 из 2894), а в отечественном – 34 место из 56 (в прошлом году 30 из 41). Отметим, что Иркутский университет участвует в рейтинге наравне не только с мировыми высшими учебными заведениями, но и научно-исследовательскими институтами.

В рейтинге SIR среди вузов Восточной Европы ИГУ занимает 184 строчку из 234, что соотносится с рейтингом топ 200 университетов «Развивающаяся Европа и Центральная Азия», представленным британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), где в 2016/2017 году ИГУ занял 131-140 место, став в этом списке единственным высшим учебным заведением Приангарья.

«С каждым годом количество организаций в рейтинге увеличивается, так еще пять лет назад их было 4663, сегодня 5250. Несмотря на это ИГУ показывает значительный рост. Отличительной чертой этого рейтинга является то, что для его формирования не запрашиваются данные от вузов, их получают из открытых источников и авторитетной международной базы данных Scopus, откуда берутся научно-исследовательские показатели, – рассказал проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ Александр Шмидт. – За последние пять лет ежегодное количество публикаций ученых Иркутского госуниверситета увеличилось более чем в два раза. Основной вклад в показатели публикационной активности вносят, прежде всего, публикации по физике, астрономии, биологии, химии, но наблюдается также и хороший рост по математике и социальным наукам».

Отметим, что в этом году впервые, выполнив минимальные необходимые показатели, в рейтинг попал ИРНИТУ, который занимает 2960 место среди мировых вузов и 55 среди российских.

Справка. Рейтинг SCImago Institution Rankings (SIR) – это платформа для анализа, оценки и ранжирования результатов исследований университетов и исследовательских организаций по всему миру. Платформа SIR нацелена на разработку аналитических инструментов, чтобы помочь учреждениям в мониторинге и оценке результатов их исследований и принятии решений с целью повышения эффективности исследований.