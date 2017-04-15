ИГУ проиграл конкурс опорных вузов России

Источник: Байкал Инфо
15/04/2017 - 08:34

Иркутский государственный университет проиграл конкурс опорных вузов, итоги которого подвело Министерство образования и науки России 14 апреля 2017 года. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Тен на своей странице в Фейсбуке. Ректор ИГУ Александр Аргучинцев подтвердил факт, перепечатав сообщение.

Депутат также сообщил, что по Бурятскому государственному университету вопрос будет решаться на совете Минобрнауки 17 апреля. «Руки опускать не нужно, нужно делать выводы и бороться. Работаем дальше», - пишет Сергей Тен.

Метки: Общество, Власть, Александр Аргучинцев, Иркутская область, Опорный вуз в Иркутской области, Тен Сергей, Образование, Россия
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