ИГУ получил государственную аккредитацию

Источник: Байкал Инфо 30/11/2017 - 17:46

Иркутский государственный университет 29 ноября 2017 года получил государственной аккредитации образовательной деятельности по приказу Министерства образования и науки России. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба вуза. В ближайшее время ИГУ получит новое свидетельство о государственной аккредитации.

Ректор ИГУ Александр Аргучинцев написал на своей странице в Фейсбуке следующее: «В головном вузе отрицательное заключение только по одной образовательной программе («Международные отношения», исторический факультет)».

Напомним, аккредитация проходила в два этапа: в конце октября комиссия приезжала в Иркутск и исследовала работу вуза на месте, после этого они собрали необходимые документы и отправились вместе с ними в Москву, где по этим документам проверяли соответствие программ обучения ИГУ федеральным государственным образовательным стандартам. Затем было составлено и опубликовано заключение, в котором на 828 страницах содержится анализ работы учебного учреждения.

ТЕГИ #Общество, Аргучинцев Александр, #Иркутская область, Иркутский государственный университет, Образование
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