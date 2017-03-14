ИГУ на конкурсе опорных вузов поддержат депутаты Законодательного собрания

Письмо в поддержку заявки Иркутского государственного университета на участие в конкурсе на образование опорных вузов направят депутаты Законодательного собрания Иркутской области министру образования и науки РФ Ольге Васильевой. Решение рассмотреть такое обращение на сессии ЗС 14 марта 2017 года единогласно принял комитет по социально-культурному законодательству ЗС. Председатель комитета Ирина Синцова рассказала, что ректор ИГУ прислал письмо с предложение рассмотреть на сессии 15 марта вопрос поддержки вуза.

Ректор Александр Аргучинцев поблагодарил депутатов за столь скорое рассмотрение письма. Он напомнил, что за последние несколько лет к ИГУ присоединилась Восточно-Сибирская академия образования и бывший филиал МГЛУ. Сейчас по количеству студентов очной формы обучения ИГУ лидирует среди вузов Иркутской области. В вузе идёт постоянное увеличение набора студентов (около 2.2 тыс. бюджетных мест). Ректор рассказал, что в прошлом году на 30% выросло число студентов, сразу подавших в ИГУ при поступлении оригиналы документов, в два раза вырос коммерческий набор. Александр Аргучинцев заметил, что у ИрНИТУ чуть больше бюджетных мест, а в БГУ их только 200.

По мнению ректора ИГУ, вуз всегда был флагманом фундаментальной науки в Иркутской области. Вуз имеет гранты Российского научного фонда (единственный в регионе), Российского фонда фундаментальных исследований, Российского гуманитарно-научного фонда. ИГУ – единственный вуз в регионе, получивший поддержку Минобрнауки в рамках конкурсной части госзадания (около 50 млн рублей) на шесть проектов разной направленности, нет таких вузов в Бурятии с Забайкальским краем. В НИИ биологии ИГУ ведутся многолетние исследования Байкала. В рамках международной деятельности ИГУ реализует 15 программ двойных дипломов, совместно с университетами Польши, Франции, Германии, Китая, Кореи, США, Австралии. ИГУ имеет высокие показания цитируемости, входит в международные рейтинги.

Ректор рассказал, что в объявленном 20 февраля конкурсе на создание опорных вузов есть принципиальное отличие от предыдущего конкурса – теперь от вузов не требуют объединяться. По сведениям ректора ИГУ, ведомственные вузы - ИрГУПС, ИГМУ и ИрГАУ - не собираются подавать такие заявки. И хотя ректор этого не сказал, очевидно, что, кроме ИГУ, заявку в силах подать ещё только Байкальский государственный университет (бывший БГУЭП). При этом в одном регионе не может быть двух опорных вузов. Александр Аргучинцев заметил, что, по неофициальной информации от Минобрнауки РФ, в ходе второго конкурса всего планируется создать 8-10 опорных вузов по всей стране. Ректор подчеркнул, что обязательным условием для участия в конкурсе является письмо с поддержкой губернатора. При этом поддержка Законодательного собрания, депутатов Госдумы от региона покажет особое внимание властей к вопросу. Напомним, ИГУ уже поддержал Иркутский научный центр СО РАН.

По словам Александра Аргучинцева, вузам, не получившим определённые статусы (федеральные, национально-исследовательские, опорные), в дальнейшем могут сокращать цифры приёма в магистратуру, запрещать открывать диссертационные советы и обучать иностранных граждан за счёт бюджета РФ. «Есть реальная опасность превращения в вузы первой ступени, т.е. фактически в колледжи по подготовке только бакалавров», - добавил ректор.