Идеологическую войну против наркотиков продолжает вести Молодежный парламент Приангарья

О вреде наркотиков узнали 1,5 тыс. студентов техникумов и колледжей Иркутской области во время антинаркотической акции «Будущее за нами». Как 5 июля 2017 года сообщил депутат Молодежного парламента (МП) при Законодательном собрании региона Дмитрий Тютрин, первый этап акции прошёл весной. В 12 районах для студентов организовали лекции, чтобы рассказать о губительных последствиях приема наркотиков. Второй и третий этапы акции пройдут осенью и зимой.

Дмитрий Тютрин отметил, что лучший отпор для серьезной проблемы с употреблением наркотиков – идеологическая борьба от равного к равному. По его мнению, молодежь лучше воспримет информацию, если ее говорит такой же молодой человек. Кроме того, для большей эффективности в 2017 году к участию в лекциях приглашали знаменитых спортсменов и лидеров общественного мнения, например, олимпийского чемпиона Алексея Негодайло.

Депутат МП также рассказал, что благодаря акции «Будущее за нами» некоторые из студентов проявляют интерес к волонтерской деятельности и впоследствии самостоятельно проводят антинаркотические акции в своих учебных учреждениях.

«Первый раз акция «Будущее за нами» прошла в 2014 году и охватила шесть тысяч человек. Но потом мы поняли, что нужно подходить к этому вопросу адресно и сузили круг участников до полутора тысяч человек», – пояснил Дмитрий Тютрин. Он уточнил, что списки тех учебных заведений, где необходимо провести эту акцию, молодежному парламенту помогает составлять министерство образования Иркутской области. Перед началом лекции и после ее завершения проводится анонимное тестирование, чтобы выяснить насколько на студентов повлияла та информация, которую они услышали.

Председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова рассказала, что изначально акция «Будущее за нами» планировалась как разовое мероприятие, но молодежь проявила к ней большой интерес, поэтому решено было сделать ее системной и проводить в три этапа: первый этап - в колледжах и техникумах, второй – в высших учебных заведениях, третий – в школах.

Как рассказала секретарь антинаркотической комиссии Иркутской области Марина Горохова, ситуация с употреблением и распространением наркотиков достаточно сложная в 21 муниципальном образовании региона из 42 - в Ангарске, Братске, Черемхово, Иркутске, Тулуне, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, Балаганском, Жигаловском, Заларинском, Зиминском, Иркутском, Качугском, Куйтунском, Слюдянском, Тайшетском, Усть-Илимском, Усть-Удинском, Черемховском, Шелеховском и Киренском районах. «Во всех этих территориях есть средне-специальные образовательные учреждения, в которых необходима организация пропагандисткой антинаркотической работы», – отметила Марина Горохова.

Кроме того, Марина Горохова рассказала, что министерства образования, здравоохранения и молодежной политики Иркутской области в 2016 году проводили социально-психологическое тестирование и медосмотры 92 тыс. школьников и студентов. «Мы выяснили, что 305 школьников и 462 студента пробовали наркотики», – отметила она. При этом, некоторые ученики отказываются проходить такое тестирование, что также наводит на подозрение и вызывает беспокойство.

Вместе с тем, по ее словам, отмечается увеличение оборота синтетических наркотиков в регионе: в прошлом году было изъято 63 кг, что в семь раз больше, чем в 2015 году. За пять месяцев 2017 года уже изъято 20 кг синтетических наркотиков. Чтобы переломить ситуацию в этом вопросе, ГУ МВД России по Иркутской области приняло решение подготовить законопроект о внесении изменений в областной закон об определении территорий Иркутской области, где запрещен незаконный оборот синтетических наркотиков, чтобы дополнить перечень потенциально опасных психотропных веществ. Планируется, что этот законопроект рассмотрят на одной из осенних сессий Законодательного собрания Иркутской области.

Представитель правоохранительных органов рассказала, что в прошлом году в Иркутской области было выявлено 1214 наркопреступлений, из них 1006 преступлений раскрыли. Каждое третье из них – сбыт наркотиков. Было обнаружено и закрыто 18 наркопритонов (в 2015 году – 16), из незаконного оборота изъято более 500 кг наркотиков, пресечено десять каналов поставки, в том числе из Санкт-Петербурга и Новосибирска. Кроме того, правоохранители активно проводят рейды, в том числе с участие молодежи. Например, во время такого рейда выявили продажу шоколада с коноплей в торгово-развлекательном центре «Сильвер Молл» в Иркутске.

Президент ассоциации «Матери против наркотиков» Валентина Червиченко рассказала, что ассоциация начала работу с родителями воспитанников детских садов. Он отметила, что уже в раннем возрасте ребенок перенимает некоторые посылы родителей, поэтому важно уже тогда правильно воспитать в нем непринятие наркотиков. В ходе этих встреч выяснилось, что многие родители не знают, как повлиять на ребенка в этом вопросе. Поэтому ассоциация проводит такие встречи, чтобы дать родителям необходимые знания.

Ирина Синцова подчеркнула, что необходимо активнее привлекать молодежь к акции «Будущее за нами», в том числе проводить не только лекции, но и различные квесты, во время которых доходчиво доносить до ребят информацию о вреде наркотиков. Необходимо также провести анонимное тестирование в тех образовательных организациях, где в 2014 году прошла акция, чтобы выяснить насколько студенты запомнили информацию, которую им давали волонтеры.

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутска.