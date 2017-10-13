Хулиганка угнала такси в Иркутске

В Иркутске росгвардейцы задержали 24-летнюю местную жительницу, подозреваемую в угоне такси. Как сообщает 13 октября 2017 года пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области, 12 октября к правоохранителям обратилась женщина, которая является водителем такси. Она рассказала, что довезла очередных пассажиров до ул. Дзержинского, но они попытались уйти, не оплатив заказ. Когда женщина выбежала за ними, одна из пассажирок села за руль такси и скрылась в неизвестном направлении.

Уточнив приметы иномарки и подозреваемой, прапорщики полиции Виктор Роголёв и Алексей Усов занялись осмотром близлежащей территории. В одном из соседних дворов они заметили подозреваемую в угоне, автомобиль также был обнаружен недалеко от места происшествия. По словам 24-летней иркутянки, транспортное средство она угнала из хулиганских побуждений. Сотрудники УВО доставили ее в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Иркутской области.