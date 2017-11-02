Хозяйка свадебного салона в Иркутске хранила дома 15 кг героина

На рассмотрение в Свердловский районный суд Иркутска поступило уголовное дело в отношении хозяйки одного из свадебных салонов города, которую обвиняют в покушении на незаконный сбыт героина. Как сообщает 2 ноября 2017 года пресс-служба суда, предполагается.что гражданка М. приобрела у малознакомого мужчины 15 кг героина за 5 млн рублей для последующей перепродажи. Наркотики женщина хранила в сейфе у себя дома. Иркутянку задержали сотрудники ФСБ при очередной ее встрече с поставщиком наркотиков