Хозяин гостиницы на Ольхоне выплатит более 7 млн рублей за слив отходов около Байкала

Ольхонский районный суд приговорил В. Обогоева, который является фактическим руководителем мини-отеля «Байкал» на острове Ольхон, возместить ущерб, нанесённый Байкальской природной территории на сумму более 7 млн рублей. Об этом 21 сентября 2017 года сообщает прокуратура Иркутской области.

Судом установлено, что осуждённый сливал образующиеся от хозяйственной деятельности турбазы отходы на участки местности в 300 м от берега Сарайского залива, находящиеся в водоохранной зоне Байкала – уникального природного объекта, охраняемого ЮНЕСКО. Таким образом, установлена вина в нарушении правил обращения экологически опасных отходов, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ, практика осуждения по которому является новой для Иркутской области и Байкальской территории в целом.

Этим же приговором удовлетворен иск прокуратуры о взыскании ущерба почвам на указанную сумму, а ранее наложенный судом арест на две квартиры в Иркутске, жилой дом, два земельных участка общей площадью свыше 20 га, принадлежащих осужденному, оставлен судом до полного возмещения ущерба.

Фото из архива "Байкал Инфо".