Холодную воду частично отключат в Свердловском округе Иркутска

Холодное водоснабжение будет отключено в части Свердловского округа Иркутска с 22.00 20 июля до 6.00 22 июля 2017 года. Как сообщает 11 июля пресс-служба городской администрации, это связано с проведением планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации. ХВС будет отключено от ж/д станции «Академическая» в Студгородке, предместье Глазково и п. Затон.

Фото из архива "Байкал Инфо".