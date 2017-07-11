Холодную воду частично отключат в Свердловском округе Иркутска

Источник: Байкал Инфо
11/07/2017 - 16:05

Холодное водоснабжение будет отключено в части Свердловского округа Иркутска с 22.00 20 июля до 6.00 22 июля 2017 года. Как сообщает 11 июля пресс-служба городской администрации, это связано с проведением планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации. ХВС будет отключено от ж/д станции «Академическая» в Студгородке, предместье Глазково и п. Затон.

Фото из архива "Байкал Инфо".

Метки: Общество, Администрация города Иркутска, ЖКХ, Иркутск
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