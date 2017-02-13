ХК «Байкал-Энергия» обыграла московское «Динамо»

Иркутская хоккейная команда «Байкал-Энергия» со счетом 7:5 обыграла московское «Динамо». Как 12 февраля 2017 года сообщила пресс-служба иркутской команды, матч прошел в Москве и собрал 200 зрителей. Главный тренер ХК «Байкал-Энергия» Евгений Ерахтин отметил, что, по его мнению, игрокам «Динамо» не хватило мастерства, умения и концентрации для победы. Игру своей команды Евгений Ерахтин также прокомментировал критически. «К сожалению, мы сегодня по какой-то причине инертные, неактивные. Может быть, это связанно с тем, что мы два дня не катались. Плюс то, что это была игра на открытой площадке, где дышится по-другому, движения совершенно другие, отскок мяча другой. Но мы нацелены на результат, поэтому в любом матче должны использовать свои лучшие качества», – сказал тренер «Байкал-Энергии».

Главный тренер ХК «Динамо-Москва» Эдуард Трифонов отметил, что у него стались двоякие впечатления от прошедшей игры. «Очень обидно, когда сами помогаем команде соперника обыграть себя. Это нехватка мастерства, потеря концентрации. В каждой игре мы по два-три угловых или штрафных гола пропускаем», – сказал Эдуард Трифонов.