Губернатор вручил почётные знаки Иркутской области «Материнская слава» 11 женщинам

Губернатор Сергей Левченко 28 сентября 2017 года вручил 11 женщинам почётные знаки Иркутской области «Материнская слава». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, награжденным матерям предоставляется мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты в размере 150 тыс. рублей. За прошедшие годы почётным знаком награждены 110 жительниц региона.

«Это заслуженное признание вашего родительского подвига. Именно на таких крепких семьях, как ваши, где дети растут в любви и заботе, держится наша земля, наше общество. Благодаря вам у нашей области прекрасное будущее. Мы гордимся, что в Приангарье есть такие крепкие семейные традиции. Сегодня многие усилия правительства Иркутской области направлены на возрождение лучших семейных традиций, воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к женщине-матери, поддержку многодетных семей», - сказал Сергей Левченко.

Почётным знаком Иркутской области «Материнская слава» награждаются женщины, постоянно или преимущественно проживающие на территории региона не менее пяти лет, родившие и достойно воспитавшие пять и более детей, при достижении пятым ребенком возраста восьми лет.

«Я хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли в себе желание, терпение и силы, чтобы создать прекрасные семьи, которые стали примером мудрости и терпения для всех нас. Уверен, что и впредь в Иркутской области будут дружные и талантливые семьи, а мы, в свою очередь, будем оказывать им поддержку», - сказал губернатор.

В этом году почётные знаки получили: Татьяна Белоногова из посёлка Квиток Тайшетского района, в её семье воспитывается семь приемных и пять родных детей; тулунчанка Тамара Белянкина, которая родила и воспитала пятерых детей, а в настоящее время оказывает помощь в воспитании восьми внуков и одного правнука; Надежда Ежова из Куйтунского района, в ее семье 14 детей - двое родных и 12 приемных; иркутянка Светлана Жемерикина - родила и воспитала пятерых детей; Татьяна Иванова из деревни Люры Бандаевского района, которая родила и воспитала пятерых дочерей; Нина Карачун из села Новогромово Черемховского района - родила и воспитала пятерых детей; Татьяна Кокорина из деревни Куда Иркутского района, которая родила и воспитала девять детей; ангарчанка Виктория Копытова – в ее семье пять детей; Вера Степанова из деревни Кукунур Аларского района родила и воспитала пятерых детей; Елена Хамитова из Иркутска, в семье которой воспитывается десять детей; Любовь Холодкова из деревни Прохоровка Осинского района, которая родила и воспитала пятерых детей.