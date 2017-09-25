Губернатор в прямом эфире ответил на вопросы жителей Иркутской области

Губернатор Сергей Левченко в прямом эфире 22 сентября 2017 года ответил на вопросы жителей Иркутской области. За два часа в режиме онлайн главе региона поступило более 50 звонков и около 200 вопросов по электронной почте. Прямая линия»транслировалась на телеканалах «Аист» и «Россия-24», на радио «Комсомольская правда», радио 91,5 ФМ, в сети интернет - на сайтах open.irkobl.ru, irkutskmedia.ru, vesti.irk. ru, altairk.ru, irk.kp.ru. В зале на разговор с губернатором собрались журналисты почти из всех муниципалитетов, участники фестиваля «Байкальская пресса», который в этом году приурочен к 80-летию Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

С 31 августа вопросы от жителей фиксировали специалисты call-центра. За это время на прямую линию поступило свыше 1500 звонков. Сообщения также принимались на whattsapp и viber. Кроме телефонной линии, за эти три недели на адрес электронной почты поступило более 400 вопросов. Часть из них прозвучали в прямом эфире.

В основном людей волнуют вопросы благоустройства – ремонт дорог и внутриквартальных проездов, расселение аварийных домов, работа общественного транспорта. Одной из самых актуальных тем с началом холодов стала тема ЖКХ – начало отопительного сезона, также людей волнует очередность капремонта, тарифы на коммунальные услуги, электроснабжение, работа управляющих компаний. Кроме того, важные вопросы – продвижение очереди на предоставление земельных участков для многодетных семей, очереди на предоставление жилья сиротам, выплаты и льготы. Много вопросов поступило из Иркутска: граждане спрашивали про благоустройство придомовых территорий, качество дорог, градостроительную политику, движение общественного транспорта. Шелеховчан беспокоит высокая плата за детский сад, жители микрорайона Березовый интересовались, когда у них появятся школа и поликлиника. Традиционно много вопросов по социальной сфере – льготные перевозки, обеспечение льготными лекарствами и путевками в санатории, помощь многодетным семьям и социально незащищенным слоям.

Часть вопросов жители смогли задать напрямую во время прямого эфира, некоторые зачитали ведущие. Ответы на те вопросы, которые не прозвучали, будут направлены гражданам, оставившим свои координаты. За время прямого эфира больше всего вопросов поступило из крупных городов – Иркутска, Братска, Шелехова, Ангарска.