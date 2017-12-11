Губернатор призвал En+ Group участвовать в будущей работе диагностического центра в Братске

Участвовать в экологических программах Братского алюминиевого завода и подключиться к будущей работе братского филиала Иркутского областного диагностического центра призвал губернатор Иркутской области Сергей Левченко группу компаний «En+ Group». Как 8 декабря 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, во время деловой встречи участники также сообщили, что большинство пунктов протокола по взаимодействию правительства и группы компаний, который был составлен 12 июля текущего года, выполнены.

На очередной встрече состоялся двухсторонний заинтересованный обмен мнениями и стороны наметили пути решения некоторых вопросов, которые продолжают быть актуальными. Сергей Левченко напомнил, что до конца 2017 года «Эн+ Менеджмент» и АО «Русал» намеревались рассмотреть проект соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с учетом финансирования социальных мероприятий в регионе.

Представители «En+ Group» сообщили, что перечень мероприятий на 2018 год для включения в соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с Иркутской областью планируется дополнительно обсудить с губернатором Иркутской области до конца 2017 года.

Фото с сайта правительства Иркутской области.