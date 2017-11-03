Губернатор Иркутской области встретится со всеми мэрами 15 ноября

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 15 ноября 2017 года проведёт заседание регионального совета. Как сообщает 2 ноября 2017 года пресс-служба правительства Приангарья, в его рамках глава региона намерен обсудить с мэрами территорий вопросы подготовки и прохождения отопительного сезона, проект бюджета области на 2018 год, реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

На заседании регионального совета также обсудят темы эффективности работы муниципальных образований по сбору платежей по упрощенной системе налогообложения, а также реализацию указа президента «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

«К губернатору обратилось около 30 глав муниципальных образований с предложением провести региональный совет в ноябре, потому что есть несколько важнейших тем, которые требуют безотлагательного решения, - рассказал руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов. - Для любого мэра это важная и эффективная площадка, прямой диалог между губернатором и представителями территорий».

Дмитрий Чернышов заметил, что для участия в заседании пригласили мэров всех 42 территорий Иркутской области. В повестку включены наиболее актуальные для территорий вопросы. В обязательном порядке на регсовете будут присутствовать заместители губернатора, председатель правительства, его заместители, министры, руководители служб и агентств. Приглашены руководители территориальных органов федеральных органов власти.

Справка. Региональный совет Иркутской области - координационный орган, содействующий реализации полномочий губернатора Иркутской области по вопросам организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.