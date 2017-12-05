Губернатор Иркутской области участвует в ассамблее ООН по окружающей среде

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в составе российской делегации принимает участие в Ассамблее ООН по окружающей среде, которая проходит в столице Кении Найроби с 4 по 6 декабря 2017 года. Как сообщает пресс-служба правительства Приангарья, ассамблея является ведущим мировым органом для принятия решений в области охраны окружающей среды на высшем уровне, она посвящена актуальной проблеме загрязнения планеты. Российскую делегацию возглавляет министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

Напомним, на площадке Байкальского международного экологического водного форума, который состоялся в сентябре 2017 года, директор и региональный представитель регионального отделения программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) для Европы господин Ян Дусик, а также министерство природных ресурсов и экологии РФ пригласили губернатора Иркутской области Сергея Левченко посетить с делегацией третью ассамблею ООН по окружающей среде (ЮНЕА 3) в Кении.

В 2017 году ассамблея направлена на выполнение ряда конкретных обязательств по прекращению загрязнения воздуха, земли, водных источников и океанов планеты, а также безопасному регулированию химических веществ и отходов.

Участников приветствовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он отметил, что борьба с загрязнением окружающей среды поможет улучшить здоровье населения, замедлить процесс изменения климата и защитить жизнь на суше и на море, при этом у человечества есть знания и технологии, необходимые для защиты окружающей среды.

Ассамблея ООН по окружающей среде объединяет министров экологии со всего мира. Она проходит каждые два года. В 2017 году ассамблея проводится в третий раз.

По словам губернатора Сергея Левченко, вопросы сохранения окружающей среды являются актуальными для Иркутской области. В 2027 году в регионе впервые прошел Байкальский международный экологический водный форум, в рамках которого был подписан меморандум ассоциации озерных регионов. Форум был приурочен к проведению в России Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий.

«В современных условиях вопросы защиты природы приобретают не просто особое, а судьбоносное значение. От решения этих задач зависит экологическая безопасность страны, благополучие ее граждан и будущих поколений», - уверен Сергей Левченко.