Губернатор Иркутской области огласит послание Законодательному собранию 16 марта

Источник: Байкал Инфо
15/03/2017 - 15:54

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 16 марта 2017 года обратится к Законодательному собранию и жителям региона с посланием о положении дел в прошлом году и основных направлениях областной государственной политики на будущий год.

Послание пройдёт в рамках очередной сессии ЗС в Иркутском музыкальном театре им. Н. М. Загурского, сообщает пресс-служба правительства.

На церемонию оглашения приглашены депутаты ЗС, члены правительства Иркутской области, депутаты Государственной думы РФ, члены Совета Федерации ФС РФ, мэры, общественные деятели, представители бизнеса, сферы образования, здравоохранения, культуры, религиозных организаций, СМИ и другие.

Обнародование послания губернатора можно посмотреть в прямом эфире телеканала «АИСТ», начало в 15.00 (повтор 17 марта в 14.30), также трансляция будет вестись на сайте ИА «Альтаир».  

Метки: Политика, Власть, Иркутская область, Левченко Сергей
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