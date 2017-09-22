Губернатор Иркутской области хочет завести себе домашнего питомца

О желании завести в 2018 году домашнего питомца заявил во время прямой линии с населением Иркутской области 22 сентября 2017 года губернатор Сергей Левченко, отвечая на вопрос жительницы региона. «Я уже договорился, у меня появится тот, кого бы я хотел», - сказал глава региона, но не стал уточнять, кого именно. Только пообещал в своё время показать.

При этом губернатор поделился воспоминаниями детства, когда у него жила немецкая овчарка. «Потом у меня была такая жизнь, когда не было возможности держать собаку, я всё время был на работе, в разъездах, а домашнее животное – это большая ответственность», - сказал Сергей Левченко.