Губернатор Иркутской области хочет завести себе домашнего питомца

Источник: Байкал Инфо
22/09/2017 - 18:17

О желании завести в 2018 году домашнего питомца заявил во время прямой линии с населением Иркутской области 22 сентября 2017 года губернатор Сергей Левченко, отвечая на вопрос жительницы региона. «Я уже договорился, у меня появится тот, кого бы я хотел», - сказал глава региона, но не стал уточнять, кого именно. Только пообещал в своё время показать.

При этом губернатор поделился воспоминаниями детства, когда у него жила немецкая овчарка. «Потом у меня была такая жизнь, когда не было возможности держать собаку, я всё время был на работе, в разъездах, а домашнее животное – это большая ответственность», - сказал Сергей Левченко.

Метки: Жизнь, Животные, Иркутская область, Левченко Сергей
Также в рубриках: 
Студенты Иркутской области получили свидетельства и значки стипендиатов губернатора
Средства для открытия веткабинета в приюте для собак «Ной» собирают в Интернете
Финалистов конкурса «Сто лучших товаров» из Иркутской области наградил Сергей Левченко
С. Левченко поблагодарил землячество «Ангара» за помощь творческим жителям Иркутской области
Пять центров патриотического воспитания молодежи появятся в Иркутской области
Исключить из фида:  0
Загрузка...