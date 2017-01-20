Группа минздрава Иркутской области поехала в Братск по делу женщины, убившей детей

В Братск направлена группа специалистов министерства здравоохранения Иркутской области, которая проведёт служебную проверку по делу 31-летней женщины, убившей 19 января 2017 года двоих своих детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Напомним, по данным силовиков, женщина неоднократно обращалась к психиатру. В составе группы - заместитель главного врача по клинико-экспертной работе областного психоневрологического диспансера.

Министерство готово предоставить Следственному комитету РФ по Иркутской области информацию о психическом состоянии женщины – по запросу органов дознания и следствия, суда. И напоминает, что информация о состоянии здоровья, обращениях в лечебно-профилактические заведения пациента является врачебной тайной в соответствии со статьей 13 федерального закона от 21 ноября 2011 года №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».