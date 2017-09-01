Грозы ожидаются в выходные в Иркутской области

В Иркутской области 2 сентября 2017 года ожидается переменная облачность, в отдельных районах пройдут небольшие и умеренные дожди и грозы, ночью в южных районах - небольшие, умеренные дожди, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья местами ливневые дожди. Как сообщает Иркутскгидромет, утром при прояснении возможен туман. Ветер будет дуть западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью +8,+13 градусов, при прояснении +2,+7 градусов, днём +17,+22 градуса, при облачной погоде +9,+14 градусов.

В Иркутске ночью 2 сентября будет облачно, возможен дождь, гроза. Днём ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ветер подует северо-западный 5-10 м/с, ночью в порывами до 13 м/с. Температура ночью +10,+12 градусов, днём +17,+19 градусов.

В Иркутской области 3 сентября ожидается переменная облачность, небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Ветер юго-западный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 10-15 м/с. Температура ночью +6,+11 градусов, при прояснении +1,+6 градусов, днём +13,+18 градусов, при облачной погоде до +10 градусов.