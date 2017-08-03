Гранты президента России получат 23 некоммерческие организации Иркутской области

Победителями конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества стали 23 некоммерческие организации Иркутской области. Победители конкурса на базе благотворительного фонда «Оберег» презентовали свои проекты, сообщает 3 августа 2017 года пресс-служба регионального правительства.

«Количество участников и победителей от Иркутской области ежегодно увеличивается. Общественные организации выходят на реализацию проектов, чтобы сделать жизнь интереснее и качественнее. Такое количество победителей – это результат формирования грантовой культуры и показатель того, что выбраны актуальные направления. Очень широк спектр направлений, по которым разработаны проекты – это и помощь различным группам населения, формирование здорового образа жизни, культура, экология и многие другие», - отметила на встрече с победителями заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

В этом году появилось большое количество новых организаций, которые не побоялись участвовать в конкурсе. Это также результат системной работы правительства с некоммерческими организациями, включающей консультации для некоммерческих организаций по подготовке грантовых заявок на мероприятиях различного уровня: тематических конференциях, областных и муниципальных семинарах.

В перечень победителей конкурса вошли 970 НКО из 79 регионов. Число заявок, получивших проходной балл от этих организаций, чуть больше – 1023, но организации с двумя и более побеждающими проектами по условиям конкурса выбрали только один для получения гранта. Общая же сумма грантов, выделяемых по итогам первого конкурса, составляет 2 млрд 250 млн рублей.

В целом от Иркутской области подавали заявки 101 общественная организация. Среди победителей: некоммерческая организация «Иркутский молодежный фонд правозащитников «Ювента» с проектом «Дом, где тебя ждут! Семья - основа ресоциализации детей, преступивших закон; благотворительный фонд местного сообщества "Свирск" с проектом создания экопарка в Свирске; проект Иркутской городской общественной благотворительной организации «Перемена» по поддержке специальной коррекционного школы №1 Иркутска" «Поверь! Я могу»; «Иркутский областной совет женщин» с проектом «Наставничество – как путевка в жизнь»; общественная организация Ольхонского района по гармоничному развитию личности детей и молодёжи «Новое поколение» с проектом «Ольхон - территория экологического развития»; проект «Путь доброй мамы. Поддержка и развитие позитивного родительства в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактика семейного насилия» благотворительного фонда "Оберег"; общественная организация Совет женщин Зиминского районного муниципального образования с проектом «Каждому селу – свой театр!». А также межрегиональный общественный благотворительный фонд «Единство», некоммерческое партнерство по содействию развития искусства Дианы Салацкой, «Байкальская лига медиаторов», Ангарская городская организация Иркутской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Ангарский правозащитный центр инвалидов», Иркутская областная общественная организация родителей детей с ограниченными возможностями «Радуга», Иркутская областная общественная организация инвалидов «Семейная усадьба», благотворительный фонд «Право на жизнь», фонд научных, социальных и образовательных проектов «Пульсар». Президентского гранта удостоены частное общеобразовательное учреждение «Средняя школа Леонова», благотворительные фонды «Близко к сердцу», «Черемховский район», «Сибирский характер», Религиозная организация «Саянская епархия русской православной церкви (Московский патриархат», некоммерческое партнерство «Технопарк Иркутского государственного технического университета», фонд поддержки некоммерческих организаций Прибайкалья «Новый альянс».

В 2017 году претенденты на получение федерального государственного финансирования прислали 6581 заявку – это почти вдвое больше, чем в среднем за каждый конкурс в 2015-2016 годах. Распределением грантов впервые занимается единый Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества и координационный комитет. Одна из функций координационного комитета – формирование объединенного экспертного совета, который проводит экспертизу и определяет победителей. Приём заявок во второй конкурс продлится с 16 августа по 29 сентября 2017 года.