Границы Прибайкальского нацпарка уточнят для строительства дорог на Ольхоне и до Онгурёна

В Иркутской области начнутся работы по уточнению границ Прибайкальского национального парка, такое решение было принято по итогам встречи губернатора Сергея Левченко и заместителя директора ФГУП «Заповедное Прибайкалье» Умара Рамазанова. Как сообщает пресс-служба ведомства 25 августа 2017 года, планируется, что уточнение границ позволит выполнить поручение президента России и начать ремонт двух дорог: от паромной переправы до посёлка Харанцы на байкальском острове Ольхон, а также от деревни Курма до села Онгурён – самой крайней точки Ольхонского района. Эти дороги имеют большое значение для жителей населенных пунктов, граничащих с Прибайкальским национальным парком, а также для туристов.

Речь идёт исключительно о ремонте дорожного полотна, не предполагается разработки карьеров или проведения каких-либо разрушительных работ на прилегающих территориях. Кроме того, уточнение границ национального парка позволит жителям более 10 посёлков Иркутской области, в том числе Листвянки, Хужира и Большой Речки, законно вести хозяйственную деятельность на своих участках, расположенных на окраинах населённых пунктов.

Обязательными условиями корректировки границ Прибайкальского национального парка является сохранение его площади и ценных в природоохранном значении участков, нуждающихся в бережном отношении. Так при уточнении границ в территорию Прибайкальского парка войдут небольшие участки земель лесного фонда и острова Малого Моря, где в отрыве от большой земли за многие годы сформировались уникальные и уязвимые природные сообщества, нуждающиеся в защите от избыточной антропогенной нагрузки.

Основная цель «Заповедного Прибайкалья» – сохранение уникальной природы региона, поэтому корректировка границ Прибайкальского национального парка будет проводиться на основе оценки природоохранной значимости тех или иных участков с сохранением общей площади национального парка.

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