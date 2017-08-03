Гран-при «Радужные ноты добра!» завоевала команда Иркутского детского дома-интерната №1

Гран-при V фестиваля творчества среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Радужные ноты добра!» завоевала команда Иркутского детского дома-интерната №1. Лучшими в сольно-музыкальной номинации стали воспитанники Саянского детского дома-интерната (народная песни) и Иркутского детского дома-интернат №2 (современная песня). В хоровой номинации первыми стали команды Саянского дома-интерната (современная песня) и Иркутского детского дома-интерната №1 (народная песня). В хореографической номинации лучшие - Иркутский детский дом-интернат №2 (современный танец) и Братский детский дом-интернат (национальный танец). На торжественной церемонии закрытия ребятам были вручены дипломы и подарки, сообщает 3 августа 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области.

«Пятый фестиваль – это наш первый, маленький юбилей. Я поздравляю ребят, музыкальных и художественных руководителей, воспитателей и всех нас с этим праздником. За эти годы фестиваль заметно вырос. Костюмы и выступления стали более красочными и профессиональными, а ребята уверенными в себе!» – отметила заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Татьяна Плетан.

Напомним, что с 21 июля по 7 августа на базе лагеря «Окинец» проходит специальная творческая смена для детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников детских домов-интернатов для умственно отсталых детей, в течение которой ребята не только отдыхали, но и развивали свои творческие способности, занимались с художественными руководителями, для них организовывались мастер-классы, проходили репетиции фестивальных номеров. Итоги работы подвели на фестивале «Радужные ноты добра!», участниками которого стали 60 ребят из команд детей-воспитанников четырех учреждений – Иркутских детских домов-интернатов № 1 и № 2, Саянского и Братского детских домов-интернатов для умственно отсталых детей.

Фестиваль прошел по номинациям: сольно-музыкальной – в форме подготовки двух песен (народной и современной), хоровой - в форме подготовки двух песен (народной и современной), хореографической – в форме подготовки двух танцевальных номеров (современного и национального). Команды представили по шесть номеров. Профессиональное жюри оценивало артистизм выступлений, сценические костюмы.