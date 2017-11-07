Гостями праздника «Я горжусь, что родился в Сибири» в Иркутске стали 2,5 тыс. человек

Гостями съезжего праздника «Я горжусь, что родился в Сибири», который прошёл в Иркутске 4 ноября 2017 года, стали 2500 человек. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, мероприятие было приурочено к 80-летию региона и Дню народного единства в России. В празднике участвовали 39 творческих коллективов из 11 муниципальных образований области. К празднованию были организованы областная выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества «Земли Сибирской золотые россыпи», областной фестиваль-конкурс игрового творчества «Игроград» с участием российского Деда Мороза из Великого Устюга.

Гостей праздника «Я горжусь, что родился в Сибири» приветствовал губернатор Иркутской области Сергей Левченко, который заметил, что в Приангарье дружно живут представители более 130 национальностей. «Получился настоящий съезжий праздник, который объединил всех, кому дорога наша родина. Все мы – сибиряки, независимо от национальности и вероисповедания, у нас общая судьба, история и общее будущее. Для нас, жителей Иркутской области, этот праздник наполнен особым смыслом», - подчеркнул глава региона.

Участие в праздничных мероприятиях также приняли председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Представители общественных организаций и национальных сообществ, иркутяне, гости столицы региона.

Справка. Съезжий Праздник проходит с 2014 года. Его цель - поддержка талантливых людей из разных районов Иркутской области, развитие самодеятельного творчества, повышение профессионального и исполнительского мастерства творческих коллективов, а также сохранение и развитие российской национальной культуры.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню народного единства, прошли во всех муниципалитетах Иркутской области. В них было запланировано участие более 127 тыс. человек.

Фото с сайта правительства Иркутской области.