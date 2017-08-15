Гостиницу «Сибирь» в Иркутске не включили в единый реестр объектов культурного наследия

Здание гостиницы «Сибирь», которое находится в Иркутске по адресу: ул. Ленина, 18, литера А, отказано во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия. Такой приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области был опубликован в августе 2017 года.

Гостиница «Сибирь» была построена в 1932 года, она являлась одним из немногих образцов иркутского конструктивистского стиля, первоначальное название – «Центральная». В апреле 1934 года гостиница начала работать, говорится в Википедии. В 1940 году при гостинице был открыт ресторан «Северная Пальмира». В августе 1941 года гостиница переехала в Дом колхозника, а ресторан - в помещение ресторана «Арктика», а здание гостиницы освободили под госпиталь. После 1965 года гостиница и ресторан были переименованы в «Сибирь». В ночь на 13 марта 1995 года гостиница загорелась. Пожар уничтожил центральную и левую часть гостиницы - 3325 кв. м поэтажной площади. Погибли семь человек, пять человек пропали без вести, 21 человек пострадал. После пожара левое крыло было полностью снесено. В правом крыле сейчас находятся офисы.